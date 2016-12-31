31.12.2016 Он скоро здесь...
Мы так привыкли жить, чтоб на бегу
Творить все то, что спешки и не требует.
Бежит день в дне, бежит и год в году -
Мы, не оглядываясь, темпу следуем.
Дорогие друзья! Уважаемые земляки! 31.12.2016
От всей души поздравляем вас с наступающим новым, 2017 годом!
Уважаемые карагандинцы! Белорусская диаспора! 31.12.2016
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
В гостях у сказки 31.12.2016
Театр имени К.C. Станиславского ежегодно собирает вокруг большой новогодней елки детей работников образования со всей области. Областной профсоюз работников оразования и науки совместно с управлением образования объединил в праздничном хороводе 400 ребятишек.
Попечительский вместо родительского 29.12.2016
Упразднить деятельность родительских комитетов в детских садах рекомендуют в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана. В то же время там предлагают активно и широко реализовывать функции института попечительских советов.
"Социальный" бюджет 29.12.2016
Бюджет Караганды в следующем году составит около 46 миллиардов тенге. Куда и сколько будет выделено, решил проконтролировать Общественный совет города.
Инвестрывок 29.12.2016
Завершить строительство нового золоотвала в АО «Шахтинская ТЭЦ», реализуемого в рамках программы развития инфраструктуры моногородов, планируют к концу декабря текущего года.
Стимул побеждать 29.12.2016
Новый спортивно-оздоровительный комплекс открылся в селе Улытау.
Чудеса из ненужных вещей 29.12.2016
Воспитанники Жезказганского Дворца детей и юношества творчески подошли к работе с бросовым, на первый взгляд, материалом.
Двойная переплата Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
Нина Русяева (Юго-Восток, Караганда):
- Я живу в доме № 22 по проспекту Строителей. По соседству расположена аптека, где я всегда обслуживаюсь. Поскольку мне 76 лет, болезней накопилось много.
Тел.: 43-47-05
Двери центра открыты
Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.
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Социум 31.12.2016
Всё для ребятЖители поселка Жезды Улытауского района получили прекрасный подарок. Здесь состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада "Айголек".
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Официальный отдел 31.12.2016
С теплом и светомВчера по поручению акима Карагандинской области заместитель главы региона Андрей Ляпунов провел совещание, на котором были обсуждены вопросы прохождения отопительного сезона по городу Темиртау.
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Личность 31.12.2016
«Не считаю это подвигом»Честь офицерского мундира для него - не пустой звук. Прикрыв молодого солдата-срочника от осколков разорвавшейся гранаты, полковник Кайрат Умбетов не думал о собственной жизни. Было просто некогда, на принятие решения у него оставались считанные секунды - и он сделал свой выбор. Уже потом, анализ...
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Страницы истории 10.12.2016
Заповедные ценности СарыаркиПродолжение. Начало в №№ 142, 145-146, 148, 150, 152, 155 СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ, С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
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Образование и наука 31.12.2016
Узелки счастьяРемесленный центр «Шебер» на зимних каникулах будет проводить экскурсии и мастер-классы для школьников. Первый эксперимент показал, что дети легко отрываются от компьютеров и с любопытством познают что-то новое, было бы чем их отвлечь. Нынешней осенью мастерские принимали по 40 гостей в день, в д...
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Медицина 29.12.2016
Обеспечить качество услугС деятельностью объектов здравоохранения и работой ТЭЦ-2 г. Темиртау ознакомился аким области Нурмухамбет Абдибеков в рамках рабочей поездки.
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Ветер странствий 27.12.2016
Готовим гидов самиОбщественный совет «ЭКСПО-2017» принял 10 рекомендаций государственным органам Казахстана.
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Культурная среда 31.12.2016
Цветок победыУдачными гастролями в столицу завершают уходящий год второклассники театрально-музыкального отделения школы искусств № 2 клуба ЮНЕСКО. На сцене Дворца молодежи «Жастар» прошел III Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Новогодн...
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Спорт 31.12.2016
"Сухарь" в подарокНа мажорной ноте проводила 2016 год хоккейная «Сарыарка». В последнем матче декабря карагандинский клуб со счетом 3:0 обыграл курганское «Зауралье». Очередной «сухарь» на свой счет записал Георгий Гелашвили.
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Происшествия 22.12.2016
Эти три цифрыСвыше тридцати фирм, предоставляющих услуги такси в Караганде, после Нового года могут лишиться бизнеса. Недавно они получили «письма счастья» от национального оператора связи.
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Это интересно 31.12.2016
Как родилась ёлочкаЦелое хозяйство по охране лесов и животного мира Карагандинской области - кому-то это может показаться удивительным. Мол, какие леса в наших бескрайних степных просторах? Разве что Каркаралинская заповедная зона. На самом же деле лесной массив занимает 0,4 процента территории области. Да, немного...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 29.12.2016
Независимость - наше достояние2016 год - это год, юбилейный для нашей страны. Весь народ Казахстана отмечает 25-летие со дня провозглашения независимости Республики Казахстан.