02.02.2017 Подняться на ступень выше
Карагандинцам необходимо приложить максимум усилий для реализации третьего этапа модернизации страны, которая призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене, подчеркнул вчера глава региона Нурмухамбет Абдибеков на собрании актива Карагандинской области, посвященном обсуждению очередного Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева.
Экономика 02.02.2017
Уважаемые жители области! 31.01.2017
В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017
Скоро Масленица! 02.02.2017
Уважаемые жители Карагандинской области! 31.01.2017
Дорога к пьедесталу 31.01.2017
В царстве Петушка 31.01.2017
Все секреты бухучета 31.01.2017
Расширен спектр услуг 31.01.2017
Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.
Дорогу посыпали песком
Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.
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Политика и право 02.02.2017
Подняться на ступень вышеКарагандинцам необходимо приложить максимум усилий для реализации третьего этапа модернизации страны, которая призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене, подчеркнул вчера глава региона Нурмухамбет Абдибеков на собрании актива Карагандинской области, посвященн...
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Официальный отдел 02.02.2017
ПРЯМАЯ ЛИНИЯОтклики на Послание народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
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Личность 31.01.2017
С песней по жизниПоэт Расул Гамзатов говорил, что мы часто ищем повсюду героев и замечательных людей, а они порой работают и живут рядом. В Темиртауском ДЮЦе «Алем» сердечно отметили 35-летие детского ВИА «Мирас». О его руководителе Куралай Шаймерденовой с восхищением говорили как о талантливой исполн...
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Страницы истории 26.01.2017
Борец за свободуВ государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
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Образование и наука 02.02.2017
Третий шансБытует мнение, что комплексное тестирование абитуриентов легче, чем ЕНТ. Так или иначе, с новым форматом первое и второе станут равнозначными по сложности, однако, если на ЕНТ порой имеют место обмороки, КТА проходит спокойнее. А в январе этого года абитуриенты получили третий шанс на попытку пос...
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Медицина 24.01.2017
Шанс стать родителямиВ этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
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Ветер странствий 21.01.2017
Китай музейныйСеминар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
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Культурная среда 02.02.2017
Народное наследиеВ Карагандинском Доме дружбы открылся музей Ассамблеи народа Казахстана, для которого литовская община области передала в дар 25 экспонатов литовской культуры. Среди них - музыкальные национальные инструменты и произведения ручной работы ремесленников - гончаров и ткачей.
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Спорт 02.02.2017
Братья-рекордсменыНа завершившемся в Усть-Каменогорске зимнем чемпионате Казахстана по легкой атлетике карагандинская команда, как и в прошлом году, была вне конкуренции.
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Происшествия 02.02.2017
В неволеГражданку Узбекистана насильно удерживали в сексуальном рабстве в одной из карагандинских квартир. В настоящее время злоумышленники задержаны, находятся в изоляторе временного содержания и ожидают суда.
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Это интересно 24.01.2017
Обнюхано: мин нет!Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 24.01.2017
Подъем по тревогеВ Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...