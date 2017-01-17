Летом прошлого года вступили в действие новые правила посещения зданий судов. Согласно им даже на открытый процесс можно зайти только по пропуску, который выписывается на входе в здание, или по списку, представленному сотрудниками суда. Более того, даже выйти из здания просто так не получится. На...