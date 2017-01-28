28.01.2017 Ответ на современные вызовы

Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти 

Социум 21.01.2017

Vласть объясняет: как решить, какую платежную карту открывать?

Спорт 28.01.2017

Объединяющий огонь

Новости Караганды

В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017

Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком».

Дорогой импорт 26.01.2017

Импортная продукция, реализуемая в нашей стране, подорожала на 10,5 процента.

Ход пешкой 26.01.2017

Карагандинский русский драматический театр им. К.С. Станиславского подготовил для нашего зрителя новую постановку, премьера которой состоится 27 января. 

Уроки мастера 26.01.2017

В ДК Нового Майкудука прошла выставка детского рисунка «Радость творчества», где было представлено около 40 работ юных художников – воспитанников изостудии «Акварелька». 

Коммунальный приоритет 26.01.2017

Свыше трех миллионов тенге в бюджет планируют получить в сельском округе Баймырза Абайского района за счет поступления налогов. 

Уважаемые карагандинцы! 26.01.2017

Приглашаем вас на сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить еженедельно по субботам с 28 января по 11 марта 2017 года.

Здание для защитников 26.01.2017

В Жезказгане в торжественной обстановке открыли новое комплексное здание, построенное для войсковой части 44803Д.

Топ банков-кредиторов 24.01.2017

2015 года - 4,4% - отмечает Агентство по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz
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"Неотложка "ИК"

Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Анатолий Бакиев (Караганда):

- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.

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Дорогу посыпали песком

Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.

  • Политика и право 28.01.2017

    Время продуманных решений

    Событие исторического значения переживает сегодня страна. Это – предстоящее всенародное обсуждение изменений в Конституции нашего государства, призванных перераспределить полномочия между ветвями власти.
  • Экономика 28.01.2017

    Шаг вперед

    Главными двигателями экономики области в прошедшем году стали промышленность, сельское хозяйство, транспортная отрасль и финансовый сектор. Об этом вчера было заявлено на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития региона за 2016 год, под председательством акима области Нурму...
  • Официальный отдел 28.01.2017

    Ответ на современные вызовы

    Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти 
  • Личность 28.01.2017

    Судьба. История. Мечта

    Памяти Мурата Хасимовича Хайруллина
  • Страницы истории 26.01.2017

    Борец за свободу

    В государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
  • Образование и наука 26.01.2017

    Урок для взрослых

    Около 50 000 родителей приняли участие во втором областном родительском собрании в режиме оn-line. В карагандинской гимназии № 93 установили видеооборудование, с помощью которого к центральной аудитории были подключены все школы области. 
  • Медицина 24.01.2017

    Шанс стать родителями

    В этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
  • Ветер странствий 21.01.2017

    Китай музейный

    Семинар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
  • Культурная среда 28.01.2017

    Квартет виртуозов

    В январе 1992 года Франция и Казахстан подписали Протокол об установлении двусторонних дипломатических отношений. С тех пор прошло 25 лет, и сотрудничество двух стран отмечается рядом культурно-политических мероприятий, среди которых ― концерт камерной музыки в нескольких городах нашей республики.
  • Происшествия 26.01.2017

    Ты - мне, я - тебе

    В неоднократных поборах со своих подчиненных уличен руководитель департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Аскар Нурпеисов. Задержан и директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Канат Сакиев.
  • Это интересно 24.01.2017

    Обнюхано: мин нет!

    Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 24.01.2017

    Подъем по тревоге

    В Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...

Зимушка-зима

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