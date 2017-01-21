21.01.2017 Школа без оценок
Со второго учебного полугодия во всех казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. В ближайшее время школьникам и их родителям придется навсегда забыть о привычных отметках - пятерках, четверках, тройках и двойках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. Вместо них в течение четверти ученики будут регулярно получать от учителя рекомендации: что получается хорошо, а над чем нужно поработать.
Свой кошелек 21.01.2017
С праздниками! 21.01.2017
Древнее звучание 21.01.2017
Зимняя сказка 21.01.2017
Бренд по стандарту 21.01.2017
Под стук колес 21.01.2017
В помощь родителям 19.01.2017
Район с ресурсами 19.01.2017
Опасный мост Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
- Летом на нашей теплотрассе велись ремонтные работы с заменой порядка 30 метров трубы. Но до их теплоизоляции дело так и не дошло. При этом мы не раз звонили в компанию, где всякий раз принимают заявку и оставляют ее невыполненной.
Двери центра открыты
Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.
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Политика и право 21.01.2017
Охота на «нелегалов»Облаву на таксистов-нелегалов объявили местные полицейские, налоговики и защитники предпринимателей. «Засаду» они устроили на привокзальной площади областного центра. Причем приманивать потенциальных жертв решили конкретно из тех автовладельцев, кто оказывает частные услуги пассажироперевозо...
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Официальный отдел 19.01.2017
Запрос депутатаНа пленарном заседании в Мажилисе с депутатским запросом к Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву обратился депутат Парламента Нурлан Дулатбеков по поводу недопущения впредь трагедий, подобных шаханской.
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Личность 19.01.2017
Дочерний долгНа днях Архив Президента РК пополнился документами известного общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Жезказгана, Актогайского и Улытауского районов Карагандинской области Калкена Макенбаевича Макенбаева (1924-2010). Материалы передала его дочь Алмагуль ...
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Страницы истории 14.01.2017
Сохранить реликвииИстория казахского народа представляет собой важную часть всемирной летописи. Задача Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» - рассказать о роли и месте нашей государственности в тюркской общности, системе кочевой цивилизации, определить основные этапы воз...
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Образование и наука 21.01.2017
Школа без оценокСо второго учебного полугодия во всех казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. В ближайшее время школьникам и их родителям придется навсегда забыть о привычных отметках - пятерках, четверках, тройках и двойках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. В...
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Медицина 21.01.2017
Позитивный настройГлавным событием прошлого года стало празднование 25-летия независимости нашей молодой республики. В этом активное участие приняли и профсоюзные организации. В частности, председатель областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» Але...
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Ветер странствий 21.01.2017
Китай музейныйСеминар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
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Культурная среда 19.01.2017
Блюз для душиКарагандинская блюз-рок-группа «Паровоз-SV», которой в этом году исполнится семь лет, прочно удерживает свои позиции в мире музыки и продолжает выступать как на сольных, так и на сборных концертах города. В последний раз мы виделись с музыкантами давно и решили узнать, чем стали эти годы для них ...
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Спорт 21.01.2017
Дорогу Огню!26 января в Карагандинской области состоится церемония зажжения Огня Зимней Универсиады-2017. После зарождения пламени в недрах металлургического комбината «АрселорМиттал Темиртау» оно отправится в путь из города металлургов в Караганду до своей конечной цели - Ледового дворца «Карага...
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Происшествия 14.01.2017
Не теряя надеждыБольше года назад в Темиртау пропал девятилетний Владислав Шеллер. Мальчик поехал к своей бабушке на автобусе, и с тех пор его больше никто не видел. Напомним, Владислав Шеллер пропал 29 декабря 2015 года. В два часа дня он вышел из дома по улице Центральной и отправился к бабушке, проживающей на...
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Это интересно 21.01.2017
Шанс на жизньИппотерапия - признанный метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Однако официально он в Карагандинской области пока не используется. Всё должно измениться в ближайшее время благодаря сотрудничеству Карагандинского конно-спортивного клуба «Карат» с Усть-Каменогорским фон...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 12.01.2017
Четверть века в строюЧетверть века исполнилось Национальной гвардии РК. Торжественная церемония чествования офицеров и военнослужащих, в которой приняли участие аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков и командующий войсками регионального командования «Орталык» Еркин Ботаканов, состоялась во Двор...