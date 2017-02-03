03.02.2017 ГОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Уважаемые жители Карагандинской области!
Вся работа исполнительных органов нашего региона в отчетном периоде была направлена на решение задач, поставленных Президентом страны Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050», государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол – путь в будущее», Плане нации – «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» и ежегодных Посланиях народу Казахстана.
Реализация экономической политики, инициированной Главой государства, государственные программы новой индустриализации и другие антикризисные меры позволили достичь положительных результатов в развитии экономики области.

Экономика 04.02.2017

Уголь новой индустриализации

Социум 21.01.2017

Vласть объясняет: как решить, какую платежную карту открывать?

Новости Караганды

Уважаемые жители области! 31.01.2017

17 февраля 2017 года в 15.00 во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча акима Карагандинской области Н. Абдибекова  перед населением.  Прямая трансляция отчетной встречи будет осуществляться на сайте акимата Карагандинской области (karaganda-region.gov.kz), где можно задать вопросы в письменном виде.

В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017

Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком».

Народные поручения власти не остались без внимания 04.02.2017

На отчетной встрече акима Карагандинской области перед населением 2016 года участники высказали 35 предложений, поступило 37 письменных обращений. Большинство из них носило социальный характер.

Каждой стране – по павильону 04.02.2017

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с Комиссаром национальной секции Малайзии доктором Зайни Бин Уджангом.

Активный декадник 04.02.2017

Декадник по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний проходит в области с 1 по 10 февраля.

Полезные знания 04.02.2017

Занятия в школах здоровья набирают популярность среди посетителей городских поликлиник. 

Кинолента памяти 04.02.2017

В городах Казахстана проходит показ киноленты «Люблю тебя, Акерке!» о девушке, чья жизнь оборвалась в связи лейкозом. 

Скоро Масленица! 02.02.2017

В минувшее воскресенье в Доме дружбы дети и взрослые фантазировали на тему Масленицы.
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"Неотложка "ИК"

Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Анатолий Бакиев (Караганда):

- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.

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Дорогу посыпали песком

Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.

  • Политика и право 03.02.2017

    ГОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

    Уважаемые жители Карагандинской области!Вся работа исполнительных органов нашего региона в отчетном периоде была направлена на решение задач, поставленных Президентом страны Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050», государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы...
  • Официальный отдел 04.02.2017

    Время больших проектов

    Депутаты Мажилиса Парламента страны Нурлан Абдиров и Мейрам Пшембаев обсудили с работниками Карагандинского литейно-машиностроительного завода Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Обращение Президента о перераспределении полно...
  • Личность 04.02.2017

    Он верно служил Отечеству

    В повседневной жизни нам порой бывает некогда присмотреться к человеку, живущему и работающему рядом с нами, оценить в полной мере его достоинства. Так уж получается, что только после его ухода из жизни начинаешь задумываться о пройденном им пути, вспоминать особенности его натуры.
  • Страницы истории 26.01.2017

    Борец за свободу

    В государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
  • Образование и наука 04.02.2017

    Востребованные выпускники

    В Карагандинском государственном техническом университете состоялся первый выпуск профильной магистратуры по новым практико-ориентированным образовательным программам подготовки кадров для ГПИИР-2. Они призваны обучить новое поколение работников, ориентированных на диверсификацию экономики, разви...
  • Медицина 24.01.2017

    Шанс стать родителями

    В этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
  • Ветер странствий 21.01.2017

    Китай музейный

    Семинар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
  • Культурная среда 04.02.2017

    Природа таланта

    С уверенностью и только вперед смотрят герои картин заслуженного деятеля искусств КазССР Раймкула Есиркеева. Он не приукрашивал внешность своих персонажей, не скрывал морщины и не рисовал довольный румянец. Наоборот, по словам младшего сына Мейрама, старался делать портреты как можно натуральнее....
  • Спорт 04.02.2017

    Рекордные Игры

    Казахстан установил собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на Всемирных студенческих играх-2017 за всю историю участия в них. Если прошлая Универсиада подарила стране 11 наград, то нынешняя уже насчитывает 15 медалей разного достоинства всего за 6 дней соревнований. 
  • Происшествия 04.02.2017

    Задержание в режиме онлайн

    Полицейские полка дорожно-патрульной полиции по горячим следам в течение пятнадцати минут задержали грабителя, который позарился на вещи 15-летнего подростка.
  • Это интересно 24.01.2017

    Обнюхано: мин нет!

    Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 24.01.2017

    Подъем по тревоге

    В Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...

Зимушка-зима

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