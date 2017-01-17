17.01.2017 Тест на компетентность

Тесты на лживость и способность оперативно принимать решения и много других нововведений уже в феврале предстоит пройти более пяти тысячам карагандинских госслужащих. Позиционируется, что новая система госслужбы поможет честным, образованным и целеустремленным чиновникам активнее продвигаться по карьерной лестнице.

Социум 17.01.2017

Приключения в ЦОНе

Это интересно 17.01.2017

Чемпионы клетчатых полей

Новости Караганды

Павильоны - во дворы 17.01.2017

В Темиртау социальные павильоны, расположенные вдоль центральных улиц, перенесут во дворы. Такое решение было принято акиматом города. 

И снова ремонт 17.01.2017

Карагандинские дороги вновь ждет ремонт. Всего в этом году в порядок приведут 26 участков областного центра.

Один банк хорошо, а два - надежней 17.01.2017

Казахстанцы не изменяют своей любви к иностранной валюте. Спрос на евро и доллары оставался высоким на конец 2016 года, отмечают аналитики.

На работу - с чистой совестью 17.01.2017

Процедура выдачи справок о наличии либо отсутствии судимости вновь будет изменена.

Кибермир Абая 17.01.2017

С культурным наследием Казахстана теперь можно ознакомиться через мобильное приложение «Аbaialemi».

Уважаемые карагандинцы и гости города! 14.01.2017

19 января 2017 года пройдут крещенские купания. На территории города Караганды будут организованы два специальных места для купания (купели):

По новой методике 14.01.2017

В конце декабря в рамках совершенствования языковой политики Республики Казахстан был разработан Частотный словарь казахского языка. 

Востребованные руки 14.01.2017

Более 18 тысяч карагандинцев в прошлом году получили постоянную работу.
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"Неотложка "ИК"

Недоступный проездной Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Светлана Буяк (Караганда):

- Младшему внуку недавно оформили инвалидность. Собрали документы на получение социального проездного билета и 29 ноября 2016 года сдали в отдел занятости и социальных программ города Караганды. Нам сказали, что в конце декабря можно будет узнать информацию о наличии билета. 

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Двери центра открыты

Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.

  • Политика и право 17.01.2017

    Вход свободен, но...

    Летом прошлого года вступили в действие новые правила посещения зданий судов. Согласно им даже на открытый процесс можно зайти только по пропуску, который выписывается на входе в здание, или по списку, представленному сотрудниками суда. Более того, даже выйти из здания просто так не получится. На...
  • Экономика 17.01.2017

    Из пункта А до категории А

    260 объектов придорожного сервиса предстоит привести в соответствие с национальным стандартом в рамках Госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Об этом говорилось на совещании в Нацпалате «Атамекен» с участием заинтересованных министерств и комитетов, а т...
  • Официальный отдел 17.01.2017

    Тест на компетентность

    Тесты на лживость и способность оперативно принимать решения и много других нововведений уже в феврале предстоит пройти более пяти тысячам карагандинских госслужащих. Позиционируется, что новая система госслужбы поможет честным, образованным и целеустремленным чиновникам активнее продвигаться по ...
  • Личность 17.01.2017

    Во имя будущего

    Уходят из жизни наши ветераны. Если в 2008 году в Карагандинской области их насчитывалось более 1600 человек, то весной 2016-го - не более 250. Однако подвиг ветеранов навсегда останется в памяти народной, поскольку именно они, преодолев все невзгоды военного лихолетья, подарили своим потомкам ми...
  • Страницы истории 14.01.2017

    Сохранить реликвии

    История казахского народа представляет собой важную часть всемирной летописи. Задача Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» - рассказать о роли и месте нашей государственности в тюркской общности, системе кочевой цивилизации, определить основные этапы воз...
  • Образование и наука 17.01.2017

    Заняться делом

    Первую рабочую профессию молодые люди смогут получить за счет государства. Это станет возможным благодаря новой программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, разработанной МЗСР РК.
  • Медицина 17.01.2017

    Самоконтроль для пациента

    Новая программа управления заболеваниями, принятая Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни, теперь внедряется и в Карагандинском регионе. 
  • Ветер странствий 10.01.2017

    В сердце великих гор

    Историко-географическое общество «Авалон» совместно с Казахстанским национальным географическим обществом (КНГО) выпустили в свет первый практический туристский путеводитель по Улытаускому региону «Avalon Travel Guides Улытау». Карагандинские путешественники, сами исколесившие район в...
  • Культурная среда 17.01.2017

    Как к воде подойдешь…

    Крещение Господне - один из великих праздников православной церкви. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды,...
  • Спорт 17.01.2017

    Реванш состоялся

    В своей прежней, атлетичной, манере хоккейная «Сарыарка» разобрались с «Ижсталью». Переиграв команду из Ижевска со счетом 3:1, карагандинцы продлили свою беспроигрышную серию до четырёх матчей и поднялись на третью строчку чемпионата ВХЛ.
  • Происшествия 14.01.2017

    Не теряя надежды

    Больше года назад в Темиртау пропал девятилетний Владислав Шеллер. Мальчик поехал к своей бабушке на автобусе, и с тех пор его больше никто не видел. Напомним, Владислав Шеллер пропал 29 декабря 2015 года. В два часа дня он вышел из дома по улице Центральной и отправился к бабушке, проживающей на...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 12.01.2017

    Четверть века в строю

    Четверть века исполнилось Национальной гвардии РК. Торжественная церемония чествования офицеров и военнослужащих, в которой приняли участие аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков и командующий войсками регионального командования «Орталык» Еркин Ботаканов, состоялась во Двор...

Зимушка-зима

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