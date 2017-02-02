Уважаемые жители области! 17 февраля 2017 года в 15.00 во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча акима Карагандинской области Н. Абдибекова перед населением. Прямая трансляция отчетной встречи будет осуществляться на сайте акимата Карагандинской области (karaganda-region.gov.kz), где можно задать вопросы в письменном виде.

В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком».

Скоро Масленица! В минувшее воскресенье в Доме дружбы дети и взрослые фантазировали на тему Масленицы.

Уважаемые жители Карагандинской области! Для получения государственных услуг:

Дорога к пьедесталу Новость о 28-й Всемирной универсиаде в Алматы охватила весь Казахстан. В честь ее открытия в ОСШ №20 провели спортивный праздник «Дорога к пьедесталу», в котором приняли участие администрация школы и учителя, ученики с первого по девятый класс и их родители.

В царстве Петушка Пока переменчивая карагандинская зима чередует морозы с метелями, дошкольные учреждения успевают проводить конкурсы ледовых фигур. Детский сад «Гаухар», что находится в центре Караганды, не стал исключением.

Все секреты бухучета Клуб бухгалтеров создан при палате предпринимателей области (РПП). Главной его задачей является содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации бухгалтеров региона в сфере бухучета, налогообложения, финансовой отчетности.