02.02.2017 Подняться на ступень выше

Карагандинцам необходимо приложить максимум усилий для реализации третьего этапа модернизации страны, которая призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене, подчеркнул вчера глава региона Нурмухамбет Абдибеков на собрании актива Карагандинской области, посвященном обсуждению очередного Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Экономика 02.02.2017

СПК в роли посредника

Социум 21.01.2017

Vласть объясняет: как решить, какую платежную карту открывать?

Новости Караганды

Уважаемые жители области! 31.01.2017

17 февраля 2017 года в 15.00 во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча акима Карагандинской области Н. Абдибекова  перед населением.  Прямая трансляция отчетной встречи будет осуществляться на сайте акимата Карагандинской области (karaganda-region.gov.kz), где можно задать вопросы в письменном виде.

В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017

Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком».

Скоро Масленица! 02.02.2017

В минувшее воскресенье в Доме дружбы дети и взрослые фантазировали на тему Масленицы.

Уважаемые жители Карагандинской области! 31.01.2017

Для получения государственных услуг:

Дорога к пьедесталу 31.01.2017

Новость о 28-й Всемирной универсиаде в Алматы охватила весь Казахстан. В честь ее открытия в ОСШ №20 провели спортивный праздник «Дорога к пьедесталу», в котором приняли участие администрация школы и учителя, ученики с первого по девятый класс и их родители.

В царстве Петушка 31.01.2017

Пока переменчивая карагандинская зима чередует морозы с метелями, дошкольные учреждения успевают проводить конкурсы ледовых фигур. Детский сад «Гаухар», что находится в центре Караганды, не стал исключением.

Все секреты бухучета 31.01.2017

Клуб бухгалтеров создан при палате предпринимателей области (РПП). Главной его задачей является содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации бухгалтеров региона в сфере бухучета, налогообложения, финансовой отчетности.

Расширен спектр услуг 31.01.2017

Новый консультативно-диагностический центр появился при поликлинике №1 г. Балхаша.
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"Неотложка "ИК"

Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Анатолий Бакиев (Караганда):

- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.

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Дорогу посыпали песком

Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.

  • Политика и право 02.02.2017

    Подняться на ступень выше

    Карагандинцам необходимо приложить максимум усилий для реализации третьего этапа модернизации страны, которая призвана обеспечить глобальную конкурентоспособность Казахстана на мировой арене, подчеркнул вчера глава региона Нурмухамбет Абдибеков на собрании актива Карагандинской области, посвященн...
  • Официальный отдел 02.02.2017

    ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

    Отклики на Послание народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
  • Личность 31.01.2017

    С песней по жизни

    Поэт Расул Гамзатов говорил, что мы часто ищем повсюду героев и замечательных людей, а они порой работают и живут рядом. В Темиртауском ДЮЦе «Алем» сердечно отметили 35-летие детского ВИА «Мирас». О его руководителе Куралай Шаймерденовой с восхищением говорили как о талантливой исполн...
  • Страницы истории 26.01.2017

    Борец за свободу

    В государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
  • Образование и наука 02.02.2017

    Третий шанс

    Бытует мнение, что комплексное тестирование абитуриентов легче, чем ЕНТ. Так или иначе, с новым форматом первое и второе станут равнозначными по сложности, однако, если на ЕНТ порой имеют место обмороки, КТА проходит спокойнее. А в январе этого года абитуриенты получили третий шанс на попытку пос...
  • Медицина 24.01.2017

    Шанс стать родителями

    В этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
  • Ветер странствий 21.01.2017

    Китай музейный

    Семинар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
  • Культурная среда 02.02.2017

    Народное наследие

    В Карагандинском Доме дружбы открылся музей Ассамблеи народа Казахстана, для которого литовская община области передала в дар 25 экспонатов литовской культуры. Среди них - музыкальные национальные инструменты и произведения ручной работы ремесленников - гончаров и ткачей.
  • Спорт 02.02.2017

    Братья-рекордсмены

    На завершившемся в Усть-Каменогорске зимнем чемпионате Казахстана по легкой атлетике карагандинская команда, как и в прошлом году, была вне конкуренции.
  • Происшествия 02.02.2017

    В неволе

    Гражданку Узбекистана насильно удерживали в сексуальном рабстве в одной из карагандинских квартир. В настоящее время злоумышленники задержаны, находятся в изоляторе временного содержания и ожидают суда.
  • Это интересно 24.01.2017

    Обнюхано: мин нет!

    Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 24.01.2017

    Подъем по тревоге

    В Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...

Зимушка-зима

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