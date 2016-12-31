31.12.2016 Он скоро здесь...

Мы так привыкли жить, чтоб на бегу
Творить все то, что спешки и не требует.
Бежит день в дне, бежит и год в году -
Мы, не оглядываясь, темпу следуем.

 

Политика и право 31.12.2016

По совету Деда Мороза

Экономика 27.12.2016

Банк ВТБ (Казахстан) профинансировал производство социально значимых продуктов питания

Новости Караганды

Дорогие друзья! Уважаемые земляки! 31.12.2016

От всей души поздравляем вас с наступающим новым, 2017 годом!

Уважаемые карагандинцы! Белорусская диаспора! 31.12.2016

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

В гостях у сказки 31.12.2016

Театр имени К.C. Станиславского ежегодно собирает вокруг большой новогодней елки детей работников образования со всей области. Областной профсоюз работников оразования и науки совместно с управлением образования объединил в праздничном хороводе 400 ребятишек.

Попечительский вместо родительского 29.12.2016

Упразднить деятельность родительских комитетов в детских садах рекомендуют в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана. В то же время там предлагают активно и широко реализовывать функции института попечительских советов.

"Социальный" бюджет 29.12.2016

Бюджет Караганды в следующем году составит около 46 миллиардов тенге. Куда и сколько будет выделено, решил проконтролировать Общественный совет города.

Инвестрывок 29.12.2016

Завершить строительство нового золоотвала в АО «Шахтинская ТЭЦ», реализуемого в рамках программы развития инфраструктуры моногородов, планируют к концу декабря текущего года.

Стимул побеждать 29.12.2016

Новый спортивно-оздоровительный комплекс открылся в селе Улытау.

Чудеса из ненужных вещей 29.12.2016

Воспитанники Жезказганского Дворца детей и юношества творчески подошли к работе с бросовым, на первый взгляд, материалом.
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"Неотложка "ИК"

Двойная переплата Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Нина Русяева (Юго-Восток, Караганда):

- Я живу в доме № 22 по проспекту Строителей. По соседству расположена аптека, где я всегда обслуживаюсь. Поскольку мне 76 лет, болезней накопилось много.

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Тел.: 43-47-05
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Двери центра открыты

Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.

  • Социум 31.12.2016

    Всё для ребят

    Жители поселка Жезды Улытауского района получили прекрасный подарок. Здесь состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада "Айголек".
  • Официальный отдел 31.12.2016

    С теплом и светом

    Вчера по поручению акима Карагандинской области заместитель главы региона Андрей Ляпунов провел совещание, на котором были обсуждены вопросы прохождения отопительного сезона по городу Темиртау.
  • Личность 31.12.2016

    «Не считаю это подвигом»

    Честь офицерского мундира для него - не пустой звук. Прикрыв молодого солдата-срочника от осколков разорвавшейся гранаты, полковник Кайрат Умбетов не думал о собственной жизни. Было просто некогда, на принятие решения у него оставались считанные секунды - и он сделал свой выбор. Уже потом, анализ...
  • Страницы истории 10.12.2016

    Заповедные ценности Сарыарки

    Продолжение. Начало в №№ 142, 145-146, 148, 150, 152, 155 СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ, С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
  • Образование и наука 31.12.2016

    Узелки счастья

    Ремесленный центр «Шебер» на зимних каникулах будет проводить экскурсии и мастер-классы для школьников. Первый эксперимент показал, что дети легко отрываются от компьютеров и с любопытством познают что-то новое, было бы чем их отвлечь. Нынешней осенью мастерские принимали по 40 гостей в день, в д...
  • Медицина 29.12.2016

    Обеспечить качество услуг

    С деятельностью объектов здравоохранения и работой ТЭЦ-2 г. Темиртау ознакомился аким области Нурмухамбет Абдибеков в рамках рабочей поездки.
  • Ветер странствий 27.12.2016

    Готовим гидов сами

    Общественный совет «ЭКСПО-2017» принял 10 рекомендаций государственным органам Казахстана.
  • Культурная среда 31.12.2016

    Цветок победы

    Удачными гастролями в столицу завершают уходящий год второклассники театрально-музыкального отделения школы искусств № 2 клуба ЮНЕСКО. На сцене Дворца молодежи «Жастар» прошел III Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Новогодн...
  • Спорт 31.12.2016

    "Сухарь" в подарок

    На мажорной ноте проводила 2016 год хоккейная «Сарыарка». В последнем матче декабря карагандинский клуб со счетом 3:0 обыграл курганское «Зауралье». Очередной «сухарь» на свой счет записал Георгий Гелашвили.
  • Происшествия 22.12.2016

    Эти три цифры

    Свыше тридцати фирм, предоставляющих услуги такси в Караганде, после Нового года могут лишиться бизнеса. Недавно они получили «письма счастья» от национального оператора связи. 
  • Это интересно 31.12.2016

    Как родилась ёлочка

    Целое хозяйство по охране лесов и животного мира Карагандинской области - кому-то это может показаться удивительным. Мол, какие леса в наших бескрайних степных просторах? Разве что Каркаралинская заповедная зона. На самом же деле лесной массив занимает 0,4 процента территории области. Да, немного...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 29.12.2016

    Независимость - наше достояние

    2016 год - это год, юбилейный для нашей страны. Весь народ Казахстана отмечает 25-летие со дня провозглашения независимости Республики Казахстан.

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