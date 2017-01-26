Принятый Закон РК «О благотворительности» пока не нашел должного применения в стране, бизнес по-прежнему неохотно поддерживает социальные проекты, и финансирование неправительственного сектора во многом лежит на плечах государства. Как строятся взаимоотношения власти и НПО в Карагандинском регионе, как сделать такой тандем еще более слаженным, обсуждали в режиме онлайн-конференции, провел которую Нурмухамбет Абдибеков. Акимы городов и районов, а также руководители семи областных управлений: внутренней политики, образования, здравоохранения, координации занятости, по развитию языков, вопросам молодежной политики, делам религий отчитались о проделанной за год работе.