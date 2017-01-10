10.01.2017 Быть ли экзаменам?

Весь прошлый год в Министерстве образования и науки формулировали предложения о том, как изменить формат ЕНТ и возвращать ли выпускные экзамены в школах. Закон об образовании, видимо, дополнят, а мы напоминаем, как обстоит ситуация с главной проверкой знаний для школьников. С 2017 года ЕНТ собираются поделить на два этапа: итоговую аттестацию и вступительный экзамен в вуз. На одном из заседаний министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил об особенностях нового формата тестирования. 

Медицина 10.01.2017

С особой заботой

Культурная среда 10.01.2017

Праздник согласия

Новости Караганды

Воды станет больше 10.01.2017

В поселке Актау приступили к ремонту водонапорных скважин. 

Лучшая приемная 10.01.2017

Республиканская общественная приемная партии «Нұр Отан» по итогам работы в 2016 году провела конкурс «Лучшая общественная приемная».

Важный рейтинг 10.01.2017

Казахстан признан одним из самых дешевых государств для проживания.

Туркод в помощь 10.01.2017

Туристам, «застрявшим» за границей, поможет вернуться на родину специально созданный фонд «Туристик Камкор», учредителем которого выступила Ассоциация туроператоров Казахстана. 

Уведомительный порядок 10.01.2017

Регистрация индивидуального предпринимателя в Казахстане переведена на уведомительный порядок. Процедура упрощена с целью создания комфортных условий для развития малого бизнеса, говорится в распространенном пресс-релизе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

На смену пришли гаджеты 10.01.2017

Совершенствуя социальную поддержку инвалидов, МЗСР РК актуализировало перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, включая замену устаревших сурдо- и тифлотехнических средств на современные многофункциональные электронные гаджеты.

Попали в ловушку 07.01.2017

Спасатели области эвакуировали из снежных заносов 208 человек, застрявших на автотрассах области в новогодние праздники.

Волшебный хоровод 07.01.2017

В областном детском противотуберкулезном санатории состоялся праздничный утренник для юных пациентов с участием представителей Фонда Первого Президента.
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"Неотложка "ИК"

«Зайцы» поневоле Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Нелли Роментова (Караганда)::

- С середины декабря и по сей день в наших квартирах дома № 17 по улице Прогресса стоит низкая температура. 

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Двери центра открыты

Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.

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    За круглым столом собрались представительницы Жезказганского филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана, чтобы подвести итоги минувшего года и наметить планы деятельности на 2017-й.
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  • Социум 10.01.2017

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    В республике установлены новые финансовые правила для приемных родителей, которые утвердило Министерство образования и науки. 
  • Официальный отдел 10.01.2017

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    Первая скрипка

    Заслуженный артист Казахстана и ведущий актер Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина Кайрат Кемалов признается: иногда хочется выступить в комедийном эпизоде или в роли Квазимодо. Но всегда выбирают на роли статных батыров и ханов, однако, осознавая всю ответственность этого, Кайрат К...
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    Заповедные ценности Сарыарки

    (Продолжение. Начало в №№ 142, 145, 146, 148, 150, 152, 155, 156, 158) СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ, С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  
  • Образование и наука 10.01.2017

    Быть ли экзаменам?

    Весь прошлый год в Министерстве образования и науки формулировали предложения о том, как изменить формат ЕНТ и возвращать ли выпускные экзамены в школах. Закон об образовании, видимо, дополнят, а мы напоминаем, как обстоит ситуация с главной проверкой знаний для школьников. С 2017 года ЕНТ с...
  • Ветер странствий 10.01.2017

    В сердце великих гор

    Историко-географическое общество «Авалон» совместно с Казахстанским национальным географическим обществом (КНГО) выпустили в свет первый практический туристский путеводитель по Улытаускому региону «Avalon Travel Guides Улытау». Карагандинские путешественники, сами исколесившие район в...
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    Царь-щука ждет своего рыбака. На озере Сасыкколь, что находится в нескольких километрах от Шахтинска, уже который раз любители рыбалки пытаются поймать щуку весом более 7 кг. Рыбаки настолько вошли в азарт, что уже и забыли о главном призе - годовой путевке на озеро. Главное для них - это щука, в...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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    Испытание на прочность

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