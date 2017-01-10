Весь прошлый год в Министерстве образования и науки формулировали предложения о том, как изменить формат ЕНТ и возвращать ли выпускные экзамены в школах. Закон об образовании, видимо, дополнят, а мы напоминаем, как обстоит ситуация с главной проверкой знаний для школьников. С 2017 года ЕНТ собираются поделить на два этапа: итоговую аттестацию и вступительный экзамен в вуз. На одном из заседаний министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил об особенностях нового формата тестирования.