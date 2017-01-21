Со второго учебного полугодия во всех казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. В ближайшее время школьникам и их родителям придется навсегда забыть о привычных отметках - пятерках, четверках, тройках и двойках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. Вместо них в течение четверти ученики будут регулярно получать от учителя рекомендации: что получается хорошо, а над чем нужно поработать.