03.02.2017 ГОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
Уважаемые жители Карагандинской области!
Вся работа исполнительных органов нашего региона в отчетном периоде была направлена на решение задач, поставленных Президентом страны Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050», государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол – путь в будущее», Плане нации – «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» и ежегодных Посланиях народу Казахстана.
Реализация экономической политики, инициированной Главой государства, государственные программы новой индустриализации и другие антикризисные меры позволили достичь положительных результатов в развитии экономики области.
Уважаемые жители области! 31.01.2017
В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017
Народные поручения власти не остались без внимания 04.02.2017
Каждой стране – по павильону 04.02.2017
Активный декадник 04.02.2017
Полезные знания 04.02.2017
Кинолента памяти 04.02.2017
Скоро Масленица! 02.02.2017
Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.
Дорогу посыпали песком
Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.
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Политика и право 03.02.2017
ГОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙУважаемые жители Карагандинской области!Вся работа исполнительных органов нашего региона в отчетном периоде была направлена на решение задач, поставленных Президентом страны Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050», государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы...
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Официальный отдел 04.02.2017
Время больших проектовДепутаты Мажилиса Парламента страны Нурлан Абдиров и Мейрам Пшембаев обсудили с работниками Карагандинского литейно-машиностроительного завода Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Обращение Президента о перераспределении полно...
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Личность 04.02.2017
Он верно служил ОтечествуВ повседневной жизни нам порой бывает некогда присмотреться к человеку, живущему и работающему рядом с нами, оценить в полной мере его достоинства. Так уж получается, что только после его ухода из жизни начинаешь задумываться о пройденном им пути, вспоминать особенности его натуры.
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Страницы истории 26.01.2017
Борец за свободуВ государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
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Образование и наука 04.02.2017
Востребованные выпускникиВ Карагандинском государственном техническом университете состоялся первый выпуск профильной магистратуры по новым практико-ориентированным образовательным программам подготовки кадров для ГПИИР-2. Они призваны обучить новое поколение работников, ориентированных на диверсификацию экономики, разви...
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Медицина 24.01.2017
Шанс стать родителямиВ этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
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Ветер странствий 21.01.2017
Китай музейныйСеминар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
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Культурная среда 04.02.2017
Природа талантаС уверенностью и только вперед смотрят герои картин заслуженного деятеля искусств КазССР Раймкула Есиркеева. Он не приукрашивал внешность своих персонажей, не скрывал морщины и не рисовал довольный румянец. Наоборот, по словам младшего сына Мейрама, старался делать портреты как можно натуральнее....
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Спорт 04.02.2017
Рекордные ИгрыКазахстан установил собственный рекорд по количеству завоеванных медалей на Всемирных студенческих играх-2017 за всю историю участия в них. Если прошлая Универсиада подарила стране 11 наград, то нынешняя уже насчитывает 15 медалей разного достоинства всего за 6 дней соревнований.
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Происшествия 04.02.2017
Задержание в режиме онлайнПолицейские полка дорожно-патрульной полиции по горячим следам в течение пятнадцати минут задержали грабителя, который позарился на вещи 15-летнего подростка.
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Это интересно 24.01.2017
Обнюхано: мин нет!Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 24.01.2017
Подъем по тревогеВ Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...