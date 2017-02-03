В повседневной жизни нам порой бывает некогда присмотреться к человеку, живущему и работающему рядом с нами, оценить в полной мере его достоинства. Так уж получается, что только после его ухода из жизни начинаешь задумываться о пройденном им пути, вспоминать особенности его натуры.