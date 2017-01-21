21.01.2017 Школа без оценок

Со второго учебного полугодия во всех казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. В ближайшее время школьникам и их родителям придется навсегда забыть о привычных отметках - пятерках, четверках, тройках и двойках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. Вместо них в течение четверти ученики будут регулярно получать от учителя рекомендации: что получается хорошо, а над чем нужно поработать.

Экономика 18.01.2017

КАЗАХСТАН ВОШЕЛ В ТОП-20 СТРАН, ГДЕ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ IQOS

Социум 19.01.2017

Банк ВТБ (Казахстан) поощрил деньгами самых ответственных клиентов

Новости Караганды

Свой кошелек 21.01.2017

Бюджеты местного самоуправления внедрят в Казахстане только в 2018 году. Сейчас это нововведение активно обсуждается на уровне Правительства.

С праздниками! 21.01.2017

Внеочередные выходные утвердили в Правительстве РК. Дополнительные дни отдыха связаны с праздниками, которые в стране отметят в этом году. 

Древнее звучание 21.01.2017

Нурислам Айтбайулы из поселка Карсакпай Улытауского района вошел в тройку лидеров второго республиканского творческого конкурса "Тәуелсіздік тұғырым".

Зимняя сказка 21.01.2017

Блестяще выступили юные жезказганки на фестивале-конкурсе «Зимняя сказка в Алматы».

Бренд по стандарту 21.01.2017

Немецкие и малазийские эксперты помогают разрабатывать стандарт «халал» в Казахстане. 

Под стук колес 21.01.2017

В Жезказганском колледже бизнеса и транспорта стало традицией проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов.

В помощь родителям 19.01.2017

«Правительство для граждан» запустило очередной пилотный проект, позволяющий казахстанцам сэкономить время. Отныне новоиспеченные мамы могут оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области.

Район с ресурсами 19.01.2017

На уровне 2,6 процента зафиксирован экономический рост в Бухаржырауском районе по итогам ушедшего года. 
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"Неотложка "ИК"

Опасный мост Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА

Жители дома № 28 улицы Сатыбалдина (Юго-Восток):

- Летом на нашей теплотрассе велись ремонтные работы с заменой порядка 30 метров трубы. Но до их теплоизоляции дело так и не дошло. При этом мы не раз звонили в компанию, где всякий раз принимают заявку и оставляют ее невыполненной.

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Двери центра открыты

Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.

  • Политика и право 21.01.2017

    Охота на «нелегалов»

    Облаву на таксистов-нелегалов объявили местные полицейские, налоговики и защитники предпринимателей. «Засаду» они устроили на привокзальной площади областного центра. Причем приманивать потенциальных жертв решили конкретно из тех автовладельцев, кто оказывает частные услуги пассажироперевозо...
  • Официальный отдел 19.01.2017

    Запрос депутата

    На пленарном заседании в Мажилисе с депутатским запросом к Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву обратился депутат Парламента Нурлан Дулатбеков по поводу недопущения впредь трагедий, подобных шаханской.
  • Личность 19.01.2017

    Дочерний долг

    На днях Архив Президента РК пополнился документами известного общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Жезказгана, Актогайского и Улытауского районов Карагандинской области Калкена Макенбаевича Макенбаева (1924-2010). Материалы передала его дочь Алмагуль ...
  • Страницы истории 14.01.2017

    Сохранить реликвии

    История казахского народа представляет собой важную часть всемирной летописи. Задача Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» - рассказать о роли и месте нашей государственности в тюркской общности, системе кочевой цивилизации, определить основные этапы воз...
  • Образование и наука 21.01.2017

    Школа без оценок

    Со второго учебного полугодия во всех казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. В ближайшее время школьникам и их родителям придется навсегда забыть о привычных отметках - пятерках, четверках, тройках и двойках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. В...
  • Медицина 21.01.2017

    Позитивный настрой

    Главным событием прошлого года стало празднование 25-летия независимости нашей молодой республики. В этом активное участие приняли и профсоюзные организации. В частности, председатель областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» Але...
  • Ветер странствий 21.01.2017

    Китай музейный

    Семинар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
  • Культурная среда 19.01.2017

    Блюз для души

    Карагандинская блюз-рок-группа «Паровоз-SV», которой в этом году исполнится семь лет, прочно удерживает свои позиции в мире музыки и продолжает выступать как на сольных, так и на сборных концертах города. В последний раз мы виделись с музыкантами давно и решили узнать, чем стали эти годы для них ...
  • Спорт 21.01.2017

    Дорогу Огню!

    26 января в Карагандинской области состоится церемония зажжения Огня Зимней Универсиады-2017. После зарождения пламени в недрах металлургического комбината «АрселорМиттал Темиртау» оно отправится в путь из города металлургов в Караганду до своей конечной цели - Ледового дворца «Карага...
  • Происшествия 14.01.2017

    Не теряя надежды

    Больше года назад в Темиртау пропал девятилетний Владислав Шеллер. Мальчик поехал к своей бабушке на автобусе, и с тех пор его больше никто не видел. Напомним, Владислав Шеллер пропал 29 декабря 2015 года. В два часа дня он вышел из дома по улице Центральной и отправился к бабушке, проживающей на...
  • Это интересно 21.01.2017

    Шанс на жизнь

    Иппотерапия - признанный метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Однако официально он в Карагандинской области пока не используется. Всё должно измениться в ближайшее время благодаря сотрудничеству Карагандинского конно-спортивного клуба «Карат» с Усть-Каменогорским фон...
  • "Индустриалке" - 85 13.12.2016

    Услышать голос читателя

    В названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
  • Дела армейские 12.01.2017

    Четверть века в строю

    Четверть века исполнилось Национальной гвардии РК. Торжественная церемония чествования офицеров и военнослужащих, в которой приняли участие аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков и командующий войсками регионального командования «Орталык» Еркин Ботаканов, состоялась во Двор...

Зимушка-зима

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