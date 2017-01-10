10.01.2017 Быть ли экзаменам?
Весь прошлый год в Министерстве образования и науки формулировали предложения о том, как изменить формат ЕНТ и возвращать ли выпускные экзамены в школах. Закон об образовании, видимо, дополнят, а мы напоминаем, как обстоит ситуация с главной проверкой знаний для школьников. С 2017 года ЕНТ собираются поделить на два этапа: итоговую аттестацию и вступительный экзамен в вуз. На одном из заседаний министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил об особенностях нового формата тестирования.
Медицина 10.01.2017
Культурная среда 10.01.2017
Воды станет больше 10.01.2017
В поселке Актау приступили к ремонту водонапорных скважин.
Лучшая приемная 10.01.2017
Республиканская общественная приемная партии «Нұр Отан» по итогам работы в 2016 году провела конкурс «Лучшая общественная приемная».
Важный рейтинг 10.01.2017
Казахстан признан одним из самых дешевых государств для проживания.
Туркод в помощь 10.01.2017
Туристам, «застрявшим» за границей, поможет вернуться на родину специально созданный фонд «Туристик Камкор», учредителем которого выступила Ассоциация туроператоров Казахстана.
Уведомительный порядок 10.01.2017
Регистрация индивидуального предпринимателя в Казахстане переведена на уведомительный порядок. Процедура упрощена с целью создания комфортных условий для развития малого бизнеса, говорится в распространенном пресс-релизе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
На смену пришли гаджеты 10.01.2017
Совершенствуя социальную поддержку инвалидов, МЗСР РК актуализировало перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, включая замену устаревших сурдо- и тифлотехнических средств на современные многофункциональные электронные гаджеты.
Попали в ловушку 07.01.2017
Спасатели области эвакуировали из снежных заносов 208 человек, застрявших на автотрассах области в новогодние праздники.
Волшебный хоровод 07.01.2017
В областном детском противотуберкулезном санатории состоялся праздничный утренник для юных пациентов с участием представителей Фонда Первого Президента.
«Зайцы» поневоле Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
Нелли Роментова (Караганда)::
- С середины декабря и по сей день в наших квартирах дома № 17 по улице Прогресса стоит низкая температура.
Тел.: 43-47-05
Двери центра открыты
Жители г. Караганды обратились в "Неотложку "ИК" по поводу мужчины-инвалида, не имеющего рук и ног, просящего милостыню на 45 квартале.
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Политика и право 10.01.2017
Умение отличить важноеЗа круглым столом собрались представительницы Жезказганского филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана, чтобы подвести итоги минувшего года и наметить планы деятельности на 2017-й.
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Экономика 09.01.2017
Правильные грибыШокан Ахметов собирает урожай в своей теплице один раз в три месяца. Примерно столько растут грибы вешенки в естественных условиях, без ускорителей роста и химических удобрений. Это главный принцип предпринимателя - выращивать и поставлять на рынок только экологически чистую продукцию. Потому и т...
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Социум 10.01.2017
Финансы для семьиВ республике установлены новые финансовые правила для приемных родителей, которые утвердило Министерство образования и науки.
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Официальный отдел 10.01.2017
План исполнения мероприятийпо реализации предложений и замечаний населения, поступивших в ходе подготовки и проведения отчетных встреч акима города Караганды в 2016 году
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Личность 10.01.2017
Первая скрипкаЗаслуженный артист Казахстана и ведущий актер Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина Кайрат Кемалов признается: иногда хочется выступить в комедийном эпизоде или в роли Квазимодо. Но всегда выбирают на роли статных батыров и ханов, однако, осознавая всю ответственность этого, Кайрат К...
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Страницы истории 07.01.2017
Заповедные ценности Сарыарки(Продолжение. Начало в №№ 142, 145, 146, 148, 150, 152, 155, 156, 158) СМОТРЕТЬ СТРАНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ, С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
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Образование и наука 10.01.2017
Быть ли экзаменам?Весь прошлый год в Министерстве образования и науки формулировали предложения о том, как изменить формат ЕНТ и возвращать ли выпускные экзамены в школах. Закон об образовании, видимо, дополнят, а мы напоминаем, как обстоит ситуация с главной проверкой знаний для школьников. С 2017 года ЕНТ с...
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Ветер странствий 10.01.2017
В сердце великих горИсторико-географическое общество «Авалон» совместно с Казахстанским национальным географическим обществом (КНГО) выпустили в свет первый практический туристский путеводитель по Улытаускому региону «Avalon Travel Guides Улытау». Карагандинские путешественники, сами исколесившие район в...
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Спорт 05.01.2017
Нет проблемВ финале Кубка Казахстана по кикбоксингу карагандинка Сора Рахмонова, которая только дебютирует на взрослом ринге, выиграла с явным преимуществом у медалистки мирового первенства, чемпионки Азии Шары Хамзиной из Павлодара.
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Происшествия 10.01.2017
Охота на охотниковПо вине браконьеров редкие степные антилопы - сайгаки оказались на грани вымирания. Еще 20 лет назад численность сайгаков стремилась к миллиону, сегодня их насчитывается всего около десяти тысяч особей.
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Это интересно 10.01.2017
Призовая щукаЦарь-щука ждет своего рыбака. На озере Сасыкколь, что находится в нескольких километрах от Шахтинска, уже который раз любители рыбалки пытаются поймать щуку весом более 7 кг. Рыбаки настолько вошли в азарт, что уже и забыли о главном призе - годовой путевке на озеро. Главное для них - это щука, в...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 05.01.2017
Испытание на прочностьКак неоднократно отмечал Глава государства Нурсултан Назарбаев, дальнейшему развитию страны угрожает ряд внешних вызовов. По его словам, в настоящее время мировая система безопасности проходит испытание на прочность, и именно поэтому на фоне эскалации зарубежных конфликтов перед казахстанской арм...