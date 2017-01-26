26.01.2017 Кто болеет за дело
Принятый Закон РК «О благотворительности» пока не нашел должного применения в стране, бизнес по-прежнему неохотно поддерживает социальные проекты, и финансирование неправительственного сектора во многом лежит на плечах государства. Как строятся взаимоотношения власти и НПО в Карагандинском регионе, как сделать такой тандем еще более слаженным, обсуждали в режиме онлайн-конференции, провел которую Нурмухамбет Абдибеков. Акимы городов и районов, а также руководители семи областных управлений: внутренней политики, образования, здравоохранения, координации занятости, по развитию языков, вопросам молодежной политики, делам религий отчитались о проделанной за год работе.
Экономика 26.01.2017
В Нацбанке прокомментировали информацию о начале переговоров между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком» 26.01.2017
Дорогой импорт 26.01.2017
Ход пешкой 26.01.2017
Уроки мастера 26.01.2017
Коммунальный приоритет 26.01.2017
Уважаемые карагандинцы! 26.01.2017
Здание для защитников 26.01.2017
Топ банков-кредиторов 24.01.2017
Лекарства - за свой счет Дежурила Дежурила Татьяна УЛИЧЕВА
- Уже третья декада января, а люди, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, до сих пор не получили бесплатных препаратов за этот месяц. В нашей семье получателями являются двое - я и супруга.
Дорогу посыпали песком
Жители микрорайона «Восток-5» обратились в «Неотложку «ИК» по поводу отсыпки пешеходных дорожек песком, а именно участка, ведущего от остановочного павильона «Восток-5» до жилых домов в данном микрорайоне.
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Политика и право 26.01.2017
Прозрачность и открытость23 января первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев провел объединенную коллегию управления экономики и финансов и управления государственных активов и закупок.
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Официальный отдел 25.01.2017
На пути к перспективеНа традиционной пресс-конференции глава г. Темиртау Галым АШИМОВ проанализировал достижения, проблемы и перспективы города металлургов и дал конкретные ответы на вопросы представителей СМИ.
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Личность 19.01.2017
Дочерний долгНа днях Архив Президента РК пополнился документами известного общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Жезказгана, Актогайского и Улытауского районов Карагандинской области Калкена Макенбаевича Макенбаева (1924-2010). Материалы передала его дочь Алмагуль ...
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Страницы истории 26.01.2017
Борец за свободуВ государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда первого казаха-магистра юридических наук, одного из активных руководителей национально-освободительного движения «Алаш», члена правительства «Алаш Орда», государственного и общес...
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Образование и наука 26.01.2017
Урок для взрослыхОколо 50 000 родителей приняли участие во втором областном родительском собрании в режиме оn-line. В карагандинской гимназии № 93 установили видеооборудование, с помощью которого к центральной аудитории были подключены все школы области.
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Медицина 24.01.2017
Шанс стать родителямиВ этом году 70 карагандинских семей получат доступ к бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в условиях казахстанских клиник.
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Ветер странствий 21.01.2017
Китай музейныйСеминар высшего звена по вопросам управления музеями Республики Казахстан собрал в Китае делегацию из 17 человек. Это руководители республиканских заповедников-музеев и сотрудники Национального музея РК. Делегацию возглавил директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мынбай.
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Культурная среда 26.01.2017
Талант и душаХудожников Марата Джунусова и Амангельды Бексултанова объединяет многое: оба учились в Алма-Ате, впоследствии переехали в Караганду и остались здесь. Коллеги и друзья, они имели общие интересы: увлекались поэзией, слушали классическую музыку, обсуждали проблемы и задачи изобразительного искусства.
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Спорт 26.01.2017
Наказали победойТройка лидеров определилась в чемпионате Высшей хоккейной лиги России. От преследователей сумели серьёзно оторваться лидирующее «Торпедо» из Усть-Каменогорска и разделившие второе-третье места питерская «СКА-Нева» и карагандинская «Сарыарка».
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Происшествия 26.01.2017
Ты - мне, я - тебеВ неоднократных поборах со своих подчиненных уличен руководитель департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Аскар Нурпеисов. Задержан и директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Канат Сакиев.
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Это интересно 24.01.2017
Обнюхано: мин нет!Пожалуй, самая известная служебная собака в современной истории - пес Джульбарс. В годы Великой Отечественной четвероногий боец минно-розыскной службы обнаружил более 7 тысяч мин и полторы сотни неразорвавшихся снарядов, за что официально был награжден медалью «За боевые заслуги». Это...
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"Индустриалке" - 85 13.12.2016
Услышать голос читателяВ названиях этих газет нет никакой политики, они верно и точно отражают дух нашего края, оставаясь ведущими региональными изданиями, которые живут заботами Центрального Казахстана. Так выразился аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, принимая вчера коллективы областных газет «Ин...
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Дела армейские 24.01.2017
Подъем по тревогеВ Карагандинской области на военном полигоне в Спасске стартовали командно-штабные учения, в которых приняли участие все без исключения подразделения регионального командования «Астана», а также представители других силовых структур. Уже через несколько часов после объявления тревоги ...